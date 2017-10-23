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СКА нанес разгромное поражение БГК имени Мешкова

23 октября 2017 18:40
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Новости Беларуси. Минский СКА преподнес самую громкую сенсацию этого чемпионата Беларуси по гандболу. В Бресте команда под руководством Игоря Папруги нанесла разгромное поражение БГК имени Мешкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующий чемпион был повержен с унизительной разницей в десять мячей – 23:33! Самым результативным игроком матча стал Никита Вайлупов из СКА. На его счету восемь точных бросков. После восьми туров армейский клуб лидирует, тогда как БГК в непривычной роли догоняющего – у него на два очка меньше.

# Гандбол

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