СКА нанес разгромное поражение БГК имени Мешкова

Новости Беларуси. Минский СКА преподнес самую громкую сенсацию этого чемпионата Беларуси по гандболу. В Бресте команда под руководством Игоря Папруги нанесла разгромное поражение БГК имени Мешкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующий чемпион был повержен с унизительной разницей в десять мячей – 23:33! Самым результативным игроком матча стал Никита Вайлупов из СКА. На его счету восемь точных бросков. После восьми туров армейский клуб лидирует, тогда как БГК в непривычной роли догоняющего – у него на два очка меньше.