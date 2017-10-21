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22 октября в мужской Лиге чемпионов по волейболу солигорский «Шахтер» встретится с «Маккаби»

21 октября 2017 20:58
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Новости Беларуси. Матч пройдет в Солигорске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой игре верх взяли израильтяне.

Правда, победить они сумели лишь в пятой партии. Перед ответным матчем команда Виктора Бекши выглядит уверенной и полностью готовой физически. На позитивный лад настраивает и тот факт, что к воскресной игре Шахтер подходит в оптимальном составе.

22 октября в мужской Лиге чемпионов по волейболу солигорский «Шахтер» встретится с «Маккаби»-1

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
Настроение  хорошее. Лига чемпионов для нас впервые, это новый опыт и новый шанс. И, конечно, мы постараемся его реализовать. Цель одна – побеждать и проходить в следующий раунд.

Соперник серьезный, но нам по силам.

Думаю, что те две партии, которые мы взяли на выезде, будут нам подспорьем. Постараемся выиграть 3:0, 3:1. Но, если что, все равно главное победа и прохождение в следующий раунд.

# Фотофакт # Волейбол # Виктор Бекша

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