«Это практически мое домашнее событие»: теннисисты Мирный и Освальд выиграли Кубок Кремля в парном разряде

Для Максима Мирного, которому в июле исполнилось 40 лет, этот титул тоже стал юбилейным. На соревнованиях мужских тандемов в ATP белорусский теннисист одержал 50 победу в карьере.

Их соперниками были теннисисты из Боснии и Герцеговины и Хорватии.

На личной странице в Instagram спортсмен поблагодарил всех за поддержку.

Максим Мирный, теннисист:

Всегда по-особенному играть на Кубке Кремля в Москве. Это практически мое домашнее событие. Спасибо Кубку Кремля за ваше теплое гостеприимство на протяжении многих лет. Спасибо Филиппу Освальду за неделю настоящего рока. Я счастлив за мой 50-й титул, который я получил на этой неделе. Спасибо всем за поддержку.

27 сентября Максим Мирный одержал 750-ю победу в парном разряде. Это позволило теннисисту стать четвертым действующим спортсменом, который смог достичь такого результата.