Транспортная инфраструктура Великобритании переживает кризис. Мост Альберта в Лондоне, памятник архитектуры, закрыт для движения минимум на год из-за трещины в чугунной детали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ремонт обойдется примерно в 8,5 миллионов фунтов стерлингов. Выше по течению Темзы Хаммерсмитский мост остается нерабочим уже 7 лет: трещины в его викторианских конструкциях обнаружили еще в 2019 году, но график восстановления до сих пор не утвержден. Проблема не ограничивается столицей: около 3 тысяч мостов по стране не соответствуют современным требованиям, растет число обрушений.