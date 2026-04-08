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Транспортная инфраструктура Великобритании переживает кризис

08 апреля 2026 07:28
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Транспортная инфраструктура Великобритании переживает кризис. Мост Альберта в Лондоне, памятник архитектуры, закрыт для движения минимум на год из-за трещины в чугунной детали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ремонт обойдется примерно в 8,5 миллионов фунтов стерлингов. Выше по течению Темзы Хаммерсмитский мост остается нерабочим уже 7 лет: трещины в его викторианских конструкциях обнаружили еще в 2019 году, но график восстановления до сих пор не утвержден. Проблема не ограничивается столицей: около 3 тысяч мостов по стране не соответствуют современным требованиям, растет число обрушений.

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# Международная политика

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