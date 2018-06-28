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Швеция внезапно выиграла у Мексики и вышла в плей-офф ЧМ

28 июня 2018 07:24
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Новости России. Проклятие чемпионов на мировых форумах продолжается, а первое место в группе F довольно неожиданно заняла сборная Швеции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Швеция внезапно выиграла у Мексики и вышла в плей-офф ЧМ-1

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Скандинавам для продолжения борьбы на ЧМ-2018 нужна была победа. Европейцы долго искали путь к воротам сборной Мексики. И он был найден на 50 минуте, отличился Аугустинссон. Еще через 12 минут Гранквист реализовал пенальти. А точка во встрече была поставлена в конце матча: Альварес срезал мяч в свои ворота.

Швеция внезапно выиграла у Мексики и вышла в плей-офф ЧМ-4

Таким образом, в плей-офф выходят шведы и мексиканцы. У них по шесть набранных баллов.

# Чемпионат мира по футболу # Людвиг Аугустинссон # Андреас Гранквист # Фотофакт

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