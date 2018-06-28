Швеция внезапно выиграла у Мексики и вышла в плей-офф ЧМ

Проклятие чемпионов. Германия сенсационно проиграла Южной Корее и не вышла из группы на ЧМ

Скандинавам для продолжения борьбы на ЧМ-2018 нужна была победа. Европейцы долго искали путь к воротам сборной Мексики. И он был найден на 50 минуте, отличился Аугустинссон. Еще через 12 минут Гранквист реализовал пенальти. А точка во встрече была поставлена в конце матча: Альварес срезал мяч в свои ворота.