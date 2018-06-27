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Состав ВК «Минчанка» пополнила белоруска Дарья Володько. Что известно о волейболистке?

27 июня 2018 19:18
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Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Минчанка», который готовится к выступлению в российской Суперлиге, пополнился очередным игроком, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состав ВК «Минчанка» пополнила белоруска Дарья Володько. Что известно о волейболистке?-1

Состав команды пополнила опытная белорусская волейболистка, 4-кратная чемпионка Беларуси – Дарья Володько.

Волейболистка становилась чемпионкой страны в составе баранавичского «Атланта», а затем повторила достижение, но уже в команде «Жемчужины Полесья» из Мозыря.

Минувший сезон Дарья провела в России, где выступала за «Сахалин», которая заняла в прошлом сезоне 7-е место. В «Минчанке» спортсменка будет выступать под 13-м номером.

Состав ВК «Минчанка» пополнила белоруска Дарья Володько. Что известно о волейболистке?-4

Состав ВК «Минчанка» пополнила белоруска Дарья Володько. Что известно о волейболистке?-6

# Волейбол # Дарья Володько # Фотофакт

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