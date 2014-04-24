Сборная Беларуси по хоккею на Чемпионате мира 2014

Наша дружина, к сожалению, за свою достаточно еще молодую хоккейную историю в призерах чемпионатов мира или Олимпийских игр не бывала, да и серьезным претендентом на награды никогда не считалась. Однако стоит учесть, что с того дня, когда национальная сборная впервые вышла на лед, прошло лишь чуть более 20 лет. А, как говорят, Рим не один день строился. Так и в хоккее, сразу добиться высоких результатов практически никому не удавалось.

Первый свой матч наши соотечественники провели 7 ноября 1992 года дома с украинцами, и уступили 1:4. Это было в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира, в высший дивизион которого наша команда сумела пробиться лишь спустя 6 лет.

За годы с белорусским хоккеем происходило разное: случались и крупные поражения, были и громкие победы.

Безусловно, одним из самых ярких моментов в истории можно назвать начало 21 века.

В 2002 году, сборная Беларуси вышла в полуфинал Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, оставив не у дел шведов 4:3. Тот матч можно назвать одним из лучших в истории белорусского хоккея, а то поколение игроков, безусловно, заслуживает звание «золотого». Владимир Копать, Андрей Антоненко, Алексей Калюжный, братья Панковы, Андрей Мезин и, конечно же, Руслан Салей. Имена этих и других хоккеистов навсегда вписаны в нашу историю.

Что до рекордов на чемпионатах мира, то лучший результат датируется 2006 годом. Тогда сборная Беларуси вышла в четвертьфинал турнира в Риге. А в сводной таблице подопечные Глена Хэнлона стали 6-ми. При этом Андрей Мезин или же «скала», как его прозвали болельщики - стал лучшим вратарем чемпионата и вошел в символическую сборную по версии журналистов.

Несомненно, нынешним исполнителям из национальной дружины есть, у кого учиться. И для этого вовсе не нужно отправляться за океан. И пусть пока никому из белорусов не удалось обзавестись наградами. Главное - с какой гордостью можно сражаться на льду за свою страну. Поэтому можно не сомневаться, что на «Минск-Арене» в этом мае вернувшийся на пост главного тренера белорусов Глен Хэнлон и его молодая, амбициозная и сплоченная команда может добавить еще одну яркую веху в историю белорусского хоккея.