Гендиректор ХК «Динамо-Минск»: Больше 30 белорусских хоккеистов прошли в этом году через жернова «Динамо»

Новости Беларуси. Руководство хоккейного клуба «Динамо-Минск» 24 апреля держало ответ перед журналистами. Повод собраться был: на пресс-конференции были подведены итоги сезона завершившегося, а также озвучены планы на ближайшее будущее. Так, генеральный директор клуба оценил выступление нашего полпреда в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Субботкин, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Мы поняли, как нам работать по-новому. Многие молодые игроки прошли через «Динамо». Мы посмотрели: больше 30 белорусских хоккеистов прошли в этом году через жернова «Динамо». С одной стороны, это хорошо, а, с другой стороны, это плохо. Хорошо, что так много прошло, а, с другой стороны, понятно, что многие из них просто не дотягивают до уровня КХЛ.

Был поднят вопрос и о планах.

Сейчас у хоккейных боссов и агентов самая горячая пора – подписание контрактов.

Поэтому времени продохнуть просто нет. Но именно в эти минуты решается: каким предстанет клуб в будущем сезоне.

Любомир Покович, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Нам нужно минимум два защитника-легионера. Не будем много менять. Что касается усиления в атаке. С той точки зрения, что мало забивали, хотели бы усилиться хорошими легионерами, которые будут забивать.