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Шульга на старте Кубка Президентского спортивного клуба: сумели исправить ошибки и переломить ход встречи

11 ноября 2022 14:33
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Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 18 лет, удачно стартовала на Кубке Президентского спортивного клуба. В дебютном поединке был обыгран Казахстан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шульга на старте Кубка Президентского спортивного клуба: сумели исправить ошибки и переломить ход встречи-1

Правда, без сложностей не обошлось. Гости активно начали матч и забили уже на 7-й минуте. А потом и вовсе увеличили преимущество. Незадолго до ухода на перерыв белорусы сократили отставание, а уже в следующем отрезке восстановили паритет – 2:2. Заключительная 20-минутка прошла под полным контролем подопечных Дмитрия Шульги. Наши парни забросили еще две шайбы. Финальный счет – 4:2.

Шульга на старте Кубка Президентского спортивного клуба: сумели исправить ошибки и переломить ход встречи-4

Дмитрий Шульга, главный тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею:
У нас, наверное, определенный момент психологического напряжения все равно присутствовал. Первый период был достаточно неудачным. С ребятами поговорили после первого в перерыве. Основные ошибки – это как раз игровое задание, которое они не выполнили, голы мы получили из этих моментов, мы о них говорили перед игрой. Сумели исправить их, выполнить, что требовали, и переломить ход встречи.

Шульга на старте Кубка Президентского спортивного клуба: сумели исправить ошибки и переломить ход встречи-7

11 ноября борьба на турнире продолжается. Юниоры из Казахстана встретятся с юношеской командой России, а белорусская команда сыграет с женской сборной России.

# Хоккей # Дмитрий Шульга # Фотофакт

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