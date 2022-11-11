Шульга на старте Кубка Президентского спортивного клуба: сумели исправить ошибки и переломить ход встречи

Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 18 лет, удачно стартовала на Кубке Президентского спортивного клуба. В дебютном поединке был обыгран Казахстан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, без сложностей не обошлось. Гости активно начали матч и забили уже на 7-й минуте. А потом и вовсе увеличили преимущество. Незадолго до ухода на перерыв белорусы сократили отставание, а уже в следующем отрезке восстановили паритет – 2:2. Заключительная 20-минутка прошла под полным контролем подопечных Дмитрия Шульги. Наши парни забросили еще две шайбы. Финальный счет – 4:2.

Дмитрий Шульга, главный тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею:

У нас, наверное, определенный момент психологического напряжения все равно присутствовал. Первый период был достаточно неудачным. С ребятами поговорили после первого в перерыве. Основные ошибки – это как раз игровое задание, которое они не выполнили, голы мы получили из этих моментов, мы о них говорили перед игрой. Сумели исправить их, выполнить, что требовали, и переломить ход встречи.