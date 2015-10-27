Школиада в Минске: как максимум – будущие олимпийские чемпионы, как минимум – здоровые дети

Большая дорога начинается с маленького шага. Так гласит древняя китайская мудрость. В спорте она обретает буквальный смысл. Каждая золотая медаль на Олимпийских играх начинается с пропущенных из-за тренировок уроков, каждый мировой рекорд берет начало со сбитых на стадионе коленей. Каждая непреодолимая дистанция бывалого спортсмена начинается с маленького шага. С маленького шага ребенка, который только-только пришел на тренировку.

Для того, чтобы стать легкоатлетом, просто бегать не достаточно. Это еще и огромная школа, которую проходят спортсмены. У нас в стране подготовка в легкой атлетике начинается с 9 лет. До этого знакомят со спортом детей в школах. И уже тут закладывается первый кирпичик в строительстве будущего чемпиона. Огромная роль отводится урокам физкультуры, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Александр Бут-Гусаим, руководитель проекта «Детская легкая атлетика в Беларуси»:

Элементарная, как мы говорим, база движений, чтобы дети могли бегать, преодолевать барьерчики, метать детские снаряды. Чтобы потом они пришли в школу спортивную и прошли определенную подготовку, чтобы для них это не было новшеством.

Но бывает и такое, что уроки физкультуры выходят за рамки класса и даже города. Речь идет о Школиаде. На первый взгляд обычное соревнование, вот только атлетам тут не больше 9 лет. Для большинства из них это первый серьезный спортивный вызов. Первый, но наверняка не последний.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Я был рад сегодня приветствовать наших талантов со всей Беларуси, лучшие ребята приехали в Минск состязаться в легкой атлетике. Такое не может не радовать, потому что, действительно, видите, сколько много инициатив сегодня в легкой атлетике. И детский спорт – это тот приоритет, на который Федерация делает ставку.

Еще в начале сентября в Минске Школиада была на районном уровне. Теперь под крышей одного легкоатлетического манежа собрались ребята со всей страны.

Темпы развития этого соревнования поражают. Ровно, как и поражает рвение ребят в нем участвовать. Очевидно, что каждому из них больших спортивных успехов не добиться, но не дать детям хотя бы попробовать спорт на вкус – преступление. Тем более, что занятия легкой атлетикой всестороннее развивают ребенка. После упорных занятий на беговых дорожках ребенок будет как минимум здоровый и крепкий. Отдельная роль ложится на плечи и тренеров, которые работают с начинающими легкоатлетами.

Лилия Пфейфер, тренер по легкой атлетике:

Любой человек, а дети тем более, каждый человек – личность. К каждому надо найти подход, в каждом увидеть, на чем можно сыграть, как заинтересовать. Это, конечно, сложно, но в то же время интересно.

Первый тренер – это как первый учитель. Помимо хороших знаний в своем виде спорта он должен быть другом, психологом и даже второй мамой. Возможно, он не даст ребенку путевку в большой спорт, но добросовестная работа тренера всегда приносят свои плоды.

Лилия Пфейфер, тренер по легкой атлетике:

Стаж работы у меня большой, и встречаю детей, которым уже и по 35 лет. Они все меня благодарят. Так же, как и родители. Поздравляют с праздниками, с Днем рождения. Я им не навредила, они благодарят за то, что когда-то я у них вела. Это им помогло поступить в школу милиции, университет физкультуры. В общем-то, хорошие отношения сохранились.

К сожалению, стать спортивными звездами все дети не смогут. Это может получиться только у одного из тысячи. Грустная статистика. Но есть цифры и веселее: 100% детей, которые любят спорт, занимаются им, пусть и не на самом высоком уровне, обречены быть здоровыми и счастливыми. А это куда важнее.

Федор Храпко:

Я занимаюсь для себя. Мне нравится, все хорошо. Со свой командой мне повезло.

Станислав Витковский:

Я уже планирую стать футболистом, конечно, но еще все впереди, поэтому я могу изменить свой вариант.