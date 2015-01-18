Шейк-Роналду: закончился пятилетний роман российской модели и одного из лучших футболистов

Новости России. На неделе в мировой прессе появилась информация о том, что пятилетний роман российской модели Ирины Шейк и одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, закончился.



После церемонии «Золотой мяч» в СМИ обсуждают не столько результаты, сколько разрыв отношений этой пары. Ирина отписалась от всех соцсетей Криштиану, более того, она не присутствовала на церемонии вручения престижной футбольной награды в Цюрихе.

Криштиану впервые не упомянул невесту в своей речи после получения титула, поблагодарив за поддержку только свою семью.

Комментариев ни Ирины, ни Криштиану пока не последовало. Вчера молчание нарушил представитель Ирины Райан Браун. Он заявил, что пара больше не вместе.

На протяжении всех пяти лет, как минимум раз в год, в прессе появлялись слухи о расставании пары, но Шейк и Роналду постоянно опровергали домыслы совместными снимками. Однако в этот раз, поклонники и журналисты уверены: отношениям пришел конец.

Напомним, Шейк и Роналду познакомились пять лет назад на съемках рекламы (смотрите видео).

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