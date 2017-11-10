Сборная Беларуси по хоккею проиграла Латвии

Новости Беларуси. Не смогла порадовать хоккейная сборная. Подопечные Дэйва Льюиса в дебютной игре на турнире во Франции потерпели поражение от соседей из Латвии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок выдался очень результативным – белорусы уступали 0:2, затем сравняли счет, провалили начало последнего периода, пропустив четыре шайбы подряд, но и после этого рук не опустили. Итоговый счет – 7:5 в пользу сборной Латвии. 10 ноября команда Беларуси сыграет на французском льду с хозяевами. Стартовое вбрасывание намечено на 22:00 по минскому времени.