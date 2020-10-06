Вальдемар Дариуш де Макай о первенстве Беларуси по пятиборью: «Во время пандемии не теряли времени, все тренировались»

Новости Беларуси. Открытый чемпионат и первенство Беларуси по современному пятиборью проходят в эти дни в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. По традиции атлеты соревнуются на двух локациях. Плавание, фехтование и бег со стрельбой проходят в Минске. А вот последний вид – конкур – в Ратомке. Всего в состязаниях принимают участие почти 100 спортсменов.

Турнир для наших пятиборцев стал первым крупным стартом после затяжного перерыва из-за коронавируса. Вначале в борьбу вступили мужчины, причем их набралось так много, что пришлось даже проводить полуфинал. Он, к слову, состоялся в усеченном формате – без конного спорта. Атлеты выходили на старт четырех дисциплин – плаванья, фехтования и бега со стрельбой. Финалы же пройдут в привычном виде с конкуром.

Так как наши пятиборцы давно не ощущали вкуса соперничества, представительство на состязаниях очень и очень серьезное, а следовательно и борьба планируется нешуточная.

Вальдемар Дариуш де Макай, главный тренер Беларуси по современному пятиборью:

60 мужчин выступают. Во время пандемии не теряли времени, все тренировались. Посмотрим, как в финалах будет. Главные наши будут выступать на чемпионатах мира. Полны сил. На фехтовании очень хорошие результаты показали Радюк, Тихонов. Теперь жду таких результатов от Полозкова, Касьяника.