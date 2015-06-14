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«Серебро» и «бронзу» 13 июня в Баку завоевали белорусы в греко-римской борьбе

14 июня 2015 11:36
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Новости Беларуси. Первые медали на Евро-2015. Серебро и бронзу завоевали накануне в Баку белорусские борцы греко-римского стиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Сегодня, в третий соревновательный день Европейских игр, разыгрывается 11 комплектов наград.

Наши атлеты в числе фаворитов. Медальные надежды возлагаются на единственного представителя в триатлоне Александра Василевича, а также выступления борцов.

За выход в финальные стадии сегодня поведут борьбу наши гребцы на байдарках и каноэ, мастера настольного тенниса, синхронного плавания и спортивной гимнастики.

В Баку выступает 150 белорусских спортсменов.

Всего же в первых Европейских играх примут участие более 6 тысяч атлетов из 50 стран Старого Света. 

# Европейские игры

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