«Серебро» и «бронзу» 13 июня в Баку завоевали белорусы в греко-римской борьбе

Новости Беларуси. Первые медали на Евро-2015. Серебро и бронзу завоевали накануне в Баку белорусские борцы греко-римского стиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, в третий соревновательный день Европейских игр, разыгрывается 11 комплектов наград.

Наши атлеты в числе фаворитов. Медальные надежды возлагаются на единственного представителя в триатлоне Александра Василевича, а также выступления борцов.

За выход в финальные стадии сегодня поведут борьбу наши гребцы на байдарках и каноэ, мастера настольного тенниса, синхронного плавания и спортивной гимнастики.

В Баку выступает 150 белорусских спортсменов.

Всего же в первых Европейских играх примут участие более 6 тысяч атлетов из 50 стран Старого Света.