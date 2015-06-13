Первая медаль Беларуси на Европейских играх в Баку: Сослан Дауров завоевал «серебро» в греко-римской борьбе

Новости Азербайджана. 13 июня в Баку разыгрывают первые 13 комплектов наград первых Европейских игр. А вот съемочная группа СТВ у Дворца имени Гейдара Алиева болеет за наших борцов и желает, чтобы магическая цифра 13 оказалась для них счастливой.

Ольга Юруть, СТВ:

И вот – первая удача белорусских спортсменов. «Серебро» в греко-римской борьбе заслужил Сослан Дауров.

Сослан Дауров, серебряный призер Европейских игр в Баку:

Для меня это большой знак, что мы первые получили медаль. Но обещаю, что эта – не последняя медаль. Завтра еще ребята будут, сегодня еще борются. Так что можем все вместе пожелать удачи нашим ребятам! И хочу поблагодарить всю Беларусь, которая болела за меня, поддерживала. На трибунах я видел наши флаги, меня очень поддерживали.