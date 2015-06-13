Мария Шарапова стала самой богатой спортсменкой в мире

Новости России. Российская теннисистка Мария Шарапова занимает в списке самых богатых спортсменов мира по данным журнала Forbes первое место среди спортсменок и 26-е в смешанном списке из ста имен. За последний год 28-летняя спортсменка заработала без малого 30 миллионов долларов.



Возглавляет список американский боксер Флойд Мэйуэзер, разбогатевший на 300 миллионов.

Примечательно, что в рейтинге Forbes из 100 имен всего два места отдано женщинам. Помимо Шараповой, в списке фигурирует американская теннисистка Серена Уильямс. Она занимает 47 строчку с заработком 24,6 миллиона долларов. И если Шарапова заработала 23 миллиона на рекламе, то Уильямс большую часть денег – за победы непосредственно на корте.





Напомним, Мария Шарапова на протяжении нескольких лет является самым дорогим «рекламоносителем» среди спортсменок мира. В сферу ее коммерческих интересов входит более десятка направлений: электронный, ювелирный, автомобильный и спортивный бизнес.

К слову, для Марии Шараповой находиться на вершине рейтингов – дело привычное. В 2014 она возглавляла рейтинг 50 российских звезд шоу-бизнеса и спорта, входила в список самых ярких звезд бизнеса младше 30 лет и рейтинг 100 самых влиятельных знаменитостей мира по версии Forbes.







10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира: