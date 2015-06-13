Мария Шарапова стала самой богатой спортсменкой в мире
Новости России. Российская теннисистка Мария Шарапова занимает в списке самых богатых спортсменов мира по данным журнала Forbes первое место среди спортсменок и 26-е в смешанном списке из ста имен. За последний год 28-летняя спортсменка заработала без малого 30 миллионов долларов.
Возглавляет список американский боксер Флойд Мэйуэзер, разбогатевший на 300 миллионов.
Примечательно, что в рейтинге Forbes из 100 имен всего два места отдано женщинам. Помимо Шараповой, в списке фигурирует американская теннисистка Серена Уильямс. Она занимает 47 строчку с заработком 24,6 миллиона долларов. И если Шарапова заработала 23 миллиона на рекламе, то Уильямс большую часть денег – за победы непосредственно на корте.
Напомним, Мария Шарапова на протяжении нескольких лет является самым дорогим «рекламоносителем» среди спортсменок мира. В сферу ее коммерческих интересов входит более десятка направлений: электронный, ювелирный, автомобильный и спортивный бизнес.
К слову, для Марии Шараповой находиться на вершине рейтингов – дело привычное. В 2014 она возглавляла рейтинг 50 российских звезд шоу-бизнеса и спорта, входила в список самых ярких звезд бизнеса младше 30 лет и рейтинг 100 самых влиятельных знаменитостей мира по версии Forbes.
10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира:
1. Флойд Мейвезер-младший (бокс) – $300 млн.
2. Мэнни Пакьяо (бокс) – $160 млн.
3. Криштиану Роналду (футбол) – $79,6 млн.
4. Лионель Месси (футбол) – $73,8 млн.
5. Роджер Федерер (теннис) – $67 млн.
6. Леброн Джеймс (баскетбол) – $64,8 млн.
7. Кевин Дюрант (баскетбол) – $54,1 млн.
8. Фил Микельсон (гольф) – $50,8 млн.
9. Тайгер Вудс (гольф) – $50,6 млн.
10. Коби Брайант (баскетбол) – $ 9,5 млн.
Дальновидных родителей такой список прибыльных видов спорта как минимум заставляет задуматься. А вот сами будущие чемпионы, делая первые шаги, о выгоде не задумываются.
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