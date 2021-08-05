Селимов после выступления Курочкиной в финале: «Это Олимпиада, там лёгких схваток не бывает»
Новости Беларуси. До последнего мы ждали ответ: золото или серебро будет у нашей спортсменки Ирины Курочкиной? 4 августа она вышла в финал. И эта неопределенность подогревала интерес болельщиков. Но в упорном поединке сильнее оказалась соперница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Я вас всех люблю, спасибо огромное». Первые слова Ирины Курочкиной после завоевания серебра Олимпиады
За финальным поединком с замиранием сердца следили в разных уголках Беларуси. Ирина просто разбудила спортивный азарт у всех болельщиков. Что уже говорить про коллег.
Минск. Напряженная атмосфера царила в Белорусской федерации борьбы. У их Ирины звание «мастер спорта», чемпионский титул Европейских игр и бронза на чемпионатах мира. И как же сейчас хотелось золотого успеха.
Давай, ногу вытаскивай.
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Но поражение от японской участницы все равно победа. Ирина Курочкина, завоевав серебро Игр-2020 в вольной борьбе, вписала свое имя в историю Олимпиады.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Получилось как получилось. Будем делать из этого выводы. Завтра у нас вступает в борьбу Александр Гуштын, наш опытный полутяж. Что-то говорить сейчас преждевременно, завтра мы будем болеть, смотреть. У него тоже сетка одна из нелегких, но это Олимпиада, там легких схваток не бывает, туда попадают лучшие из лучших. И везде нужно выходить и оставлять всего себя на ковре, чтобы достичь максимальных высот.
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