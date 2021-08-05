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Селимов после выступления Курочкиной в финале: «Это Олимпиада, там лёгких схваток не бывает»

05 августа 2021 19:11
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Новости Беларуси. До последнего мы ждали ответ: золото или серебро будет у нашей спортсменки Ирины Курочкиной? 4 августа она вышла в финал. И эта неопределенность подогревала интерес болельщиков. Но в упорном поединке сильнее оказалась соперница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я вас всех люблю, спасибо огромное». Первые слова Ирины Курочкиной после завоевания серебра Олимпиады

Селимов после выступления Курочкиной в финале: «Это Олимпиада, там лёгких схваток не бывает»-1

За финальным поединком с замиранием сердца следили в разных уголках Беларуси. Ирина просто разбудила спортивный азарт у всех болельщиков. Что уже говорить про коллег.

Минск. Напряженная атмосфера царила в Белорусской федерации борьбы. У их Ирины звание «мастер спорта», чемпионский титул Европейских игр и бронза на чемпионатах мира. И как же сейчас хотелось золотого успеха.

Селимов после выступления Курочкиной в финале: «Это Олимпиада, там лёгких схваток не бывает»-4

Давай, ногу вытаскивай.

Первый тренер Ирины Курочкиной: «Она долго к этому шла через неудачи и какие-то травмы»

Но поражение от японской участницы все равно победа. Ирина Курочкина, завоевав серебро Игр-2020 в вольной борьбе, вписала свое имя в историю Олимпиады.

Селимов после выступления Курочкиной в финале: «Это Олимпиада, там лёгких схваток не бывает»-7

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Получилось как получилось. Будем делать из этого выводы. Завтра у нас вступает в борьбу Александр Гуштын, наш опытный полутяж. Что-то говорить сейчас преждевременно, завтра мы будем болеть, смотреть. У него тоже сетка одна из нелегких, но это Олимпиада, там легких схваток не бывает, туда попадают лучшие из лучших. И везде нужно выходить и оставлять всего себя на ковре, чтобы достичь максимальных высот.

«Олимпийский выбор» Ирины Курочкиной. Как Серебряный призёр Токио поддержит родную спортшколу?

Селимов после выступления Курочкиной в финале: «Это Олимпиада, там лёгких схваток не бывает»-10

Ирина Курочкина сделала свой «олимпийский выбор». Серебряный призер решила поддержать Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва, туда направят 15 тысяч рублей.

# Олимпиада 2020 # Алим Селимов # Ирина Курочкина # Александр Гуштын # Фотофакт

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