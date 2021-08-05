Селимов после выступления Курочкиной в финале: «Это Олимпиада, там лёгких схваток не бывает»

Новости Беларуси. До последнего мы ждали ответ: золото или серебро будет у нашей спортсменки Ирины Курочкиной? 4 августа она вышла в финал. И эта неопределенность подогревала интерес болельщиков. Но в упорном поединке сильнее оказалась соперница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я вас всех люблю, спасибо огромное». Первые слова Ирины Курочкиной после завоевания серебра Олимпиады

За финальным поединком с замиранием сердца следили в разных уголках Беларуси. Ирина просто разбудила спортивный азарт у всех болельщиков. Что уже говорить про коллег. Минск. Напряженная атмосфера царила в Белорусской федерации борьбы. У их Ирины звание «мастер спорта», чемпионский титул Европейских игр и бронза на чемпионатах мира. И как же сейчас хотелось золотого успеха.

Давай, ногу вытаскивай. Первый тренер Ирины Курочкиной: «Она долго к этому шла через неудачи и какие-то травмы» Но поражение от японской участницы все равно победа. Ирина Курочкина, завоевав серебро Игр-2020 в вольной борьбе, вписала свое имя в историю Олимпиады.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Получилось как получилось. Будем делать из этого выводы. Завтра у нас вступает в борьбу Александр Гуштын, наш опытный полутяж. Что-то говорить сейчас преждевременно, завтра мы будем болеть, смотреть. У него тоже сетка одна из нелегких, но это Олимпиада, там легких схваток не бывает, туда попадают лучшие из лучших. И везде нужно выходить и оставлять всего себя на ковре, чтобы достичь максимальных высот. «Олимпийский выбор» Ирины Курочкиной. Как Серебряный призёр Токио поддержит родную спортшколу?