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Первый тренер Ирины Курочкиной: «Она долго к этому шла через неудачи и какие-то травмы»

05 августа 2021 18:11
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Новости Беларуси. До последнего мы ждали ответ: золото или серебро будет у нашей спортсменки Ирины Курочкиной? 4 августа она вышла в финал. И эта неопределенность просто подогревала интерес болельщиков. Но в упорном поединке сильнее оказалась соперница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я вас всех люблю, спасибо огромное». Первые слова Ирины Курочкиной после завоевания серебра Олимпиады

Первый тренер Ирины Курочкиной: «Она долго к этому шла через неудачи и какие-то травмы»-1

Первый тренер Ирины Курочкиной по вольной борьбе Ольга Земцова в ожидании чуда и в прямом, и в переносном смысле. В таком интересном положении с эмоциями нужно аккуратно. Нельзя волноваться, но приходится. 4 августа во время полуфинала накал спортивных страстей зашкаливал, и мужу пришлось даже отстранить беременную жену от прямого эфира Олимпийских игр.

Первый тренер Ирины Курочкиной: «Она долго к этому шла через неудачи и какие-то травмы»-4

Никита Логвин, муж Ольги Земцовой, тренер по вольной борьбе:
Мы сейчас находимся на даче, у нас отпуск с супругой, но мы смотрим Олимпийские игры, переживаем, болеем за Беларусь, за белорусов. Вчера был очень напряженный день, потому что боролась ученица моей супруги Ирина Курочкина.

Первый тренер Ирины Курочкиной: «Она долго к этому шла через неудачи и какие-то травмы»-7

Муж Ольги Земцовой тоже тренер по вольной борьбе, поэтому все тонкости баталий на ковре есть с кем обсудить. И если полуфинал смотрели на смартфоне, то ради финала решили даже настроить дачный телевизор, который до этого показывал только пять каналов. Чудесным образом техника в этот день пошла навстречу, и вот финал.

Первый тренер Ирины Курочкиной: «Она долго к этому шла через неудачи и какие-то травмы»-10

Ну... дальше!

Да, кто-то скажет: «Серебро – не золото», но Ольга уверена, что реванш еще впереди.

Первый тренер Ирины Курочкиной: «Она долго к этому шла через неудачи и какие-то травмы»-13

Ольга Земцова, первый тренер Ирины Курочкиной:
Какие эмоции? Конечно, хотелось бы золото, но серебро  это тоже медаль достойная. Все равно она долго к этому шла через неудачи и какие-то травмы.

# Олимпиада 2020 # Ирина Курочкина # Никита Логвин # Ольга Земцова # Фотофакт

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