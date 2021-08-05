Первый тренер Ирины Курочкиной: «Она долго к этому шла через неудачи и какие-то травмы»

Новости Беларуси. До последнего мы ждали ответ: золото или серебро будет у нашей спортсменки Ирины Курочкиной? 4 августа она вышла в финал. И эта неопределенность просто подогревала интерес болельщиков. Но в упорном поединке сильнее оказалась соперница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я вас всех люблю, спасибо огромное». Первые слова Ирины Курочкиной после завоевания серебра Олимпиады

Первый тренер Ирины Курочкиной по вольной борьбе Ольга Земцова в ожидании чуда и в прямом, и в переносном смысле. В таком интересном положении с эмоциями нужно аккуратно. Нельзя волноваться, но приходится. 4 августа во время полуфинала накал спортивных страстей зашкаливал, и мужу пришлось даже отстранить беременную жену от прямого эфира Олимпийских игр.

Никита Логвин, муж Ольги Земцовой, тренер по вольной борьбе:

Мы сейчас находимся на даче, у нас отпуск с супругой, но мы смотрим Олимпийские игры, переживаем, болеем за Беларусь, за белорусов. Вчера был очень напряженный день, потому что боролась ученица моей супруги Ирина Курочкина.

Муж Ольги Земцовой тоже тренер по вольной борьбе, поэтому все тонкости баталий на ковре есть с кем обсудить. И если полуфинал смотрели на смартфоне, то ради финала решили даже настроить дачный телевизор, который до этого показывал только пять каналов. Чудесным образом техника в этот день пошла навстречу, и вот финал.

Ну... дальше! Да, кто-то скажет: «Серебро – не золото», но Ольга уверена, что реванш еще впереди.