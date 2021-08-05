«Олимпийский выбор» Ирины Курочкиной. Как серебряный призёр Токио поддержит родную спортшколу?

Новости Беларуси. Серебряный призер Игр уже сделала свой «олимпийский выбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Курочкина решила поддержать Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва, воспитанницей которого она является. Туда будет направлена финансовая помощь от Президентского спортивного клуба.