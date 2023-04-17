«Сейчас мы приходим к общему знаменателю». Квартальнов провёл первую тренировку хоккейной дружины страны

Хоккейная дружина Беларуси начинает подготовку к серии матчей «Большой тур сборной». 17 апреля на базе «Минск-Арены» прошли первые тренировки под руководством нового наставника Дмитрия Квартальнова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Специалист пригласил в лагерь 41 хоккеиста: 7 вратарей, 13 защитников и 21 нападающего. В ростере много молодых игроков. Список неокончательный, он будет пополняться по мере освобождения спортсменов в клубах.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер хоккейной сборной Беларуси:

Сейчас знакомимся с ребятами, кто-то тренировался, кто-то вообще не тренировался, кто-то ездил отдохнуть. Сейчас мы приходим к общему знаменателю, первый микроцикл такой, втягивающий. И немножко молодежь отдельно, ребята чуть поопытнее отдельно идут. Потом поиграем, поймем, сделаем через пару микроциклов общую команду и начнем уже готовиться к играм, которые пройдут в мае.

Тимофей Ковгореня, игрок сборной Беларуси по хоккею:

Если честно, рад, что столько много молодежи привлекают на развитие, на будущее. Понятно, что не все попадут, но многим это может придать импульс, толчок расти, развиваться. Понимать, что уже на карандаше национальная сборная. Это классно, как будто из тумана голос говорит: работай, работай, за тобой смотрят, и жди просто своего шанса.