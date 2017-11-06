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«Считаю, что человеку в этой ситуации надо дать шанс»: Криушеко прокомментировал возвращение Лаптева

06 ноября 2017 17:33
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Новости Беларуси. Игры против Армении и Грузии – прекрасная возможность для спарринга с крепкими и техничными оппонентами, которые, к тому же, могут оказаться с нами в одной группе розыгрыша Лиги Наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Считаю, что человеку в этой ситуации надо дать шанс»: Криушеко прокомментировал возвращение Лаптева-1

В ближайших матчах у многих игроков будет возможность показать себя. В частности, в состав сборной вернулся нападающий Шахтера – Денис Лаптев.

«Считаю, что человеку в этой ситуации надо дать шанс»: Криушеко прокомментировал возвращение Лаптева-3

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу: 
Я с ним общался после этого, поэтому считаю, что человеку в этой ситуации надо дать шанс. Мы не так богаты на нападающих, чтобы не использовать Дениса в сборной.

# Футбол Беларуси # Игорь Криушенко

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