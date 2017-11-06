«Считаю, что человеку в этой ситуации надо дать шанс»: Криушеко прокомментировал возвращение Лаптева

Новости Беларуси. Игры против Армении и Грузии – прекрасная возможность для спарринга с крепкими и техничными оппонентами, которые, к тому же, могут оказаться с нами в одной группе розыгрыша Лиги Наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ближайших матчах у многих игроков будет возможность показать себя. В частности, в состав сборной вернулся нападающий Шахтера – Денис Лаптев.