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9-11 ноября сборная под руководством Дэйва Льюиса примет участие в «Турнире четырех наций» во французском Сержи-Понтуаз

06 ноября 2017 17:15
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Новости Беларуси. Новый хоккейный сезон для национальной сборной Беларуси открыт. Сегодня на базе Минск-Арены стартовал первый учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

9-11 ноября сборная под руководством Дэйва Льюиса примет участие в «Турнире четырех наций» во французском Сержи-Понтуаз-1

В расположение команды Дэйв Льюис вызвал 25 хоккеистов. В обойме преимущественно молодые игроки, для многих это участие в кэмпе дебютное. Произошли обновления и в тренерском штабе. Ассистентами канадца на ближайший сезон станут Михаил Захаров, Сергей Пушков, Андрей Мезин и Андрей Кудин.

9-11 ноября сборная под руководством Дэйва Льюиса примет участие в «Турнире четырех наций» во французском Сержи-Понтуаз-3

7 ноября белорусы отправятся во французский городок Сержи-Понтуаз, где сыграют в «Турнире четырех наций». Команда Льюиса помериться силами с латышами, словенцами и хозяевами льда – французами.

9-11 ноября сборная под руководством Дэйва Льюиса примет участие в «Турнире четырех наций» во французском Сержи-Понтуаз-5

9-11 ноября сборная под руководством Дэйва Льюиса примет участие в «Турнире четырех наций» во французском Сержи-Понтуаз-7

9-11 ноября сборная под руководством Дэйва Льюиса примет участие в «Турнире четырех наций» во французском Сержи-Понтуаз-9

9-11 ноября сборная под руководством Дэйва Льюиса примет участие в «Турнире четырех наций» во французском Сержи-Понтуаз-11

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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