Сборная России вышла в финал X Рождественского турнира любителей хоккея в Минске

Новости Беларуси. Первый финалист X Рождественского турнира любителей хоккея уже известен. Это команда России, обыгравшая 6 января на «Чижовка-Арене» дружину Финляндии.

Матч проходил под диктовку наших восточных соседей. Россияне создали задел на старте игры – уже к третьей минуте они повели в счете 2:0. Во втором периоде в воротах финнов побывали еще три безответные шайбы. После чего хоккеисты «страны Суоми» пробудились ото сна и заиграли активнее. В итоге им удалось таки размочить счет – 2:6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на поражение, финские игроки не унывают – они настроены бороться за бронзу.

Дмитрий Шамолин, нападающий команды России:

Два быстрых гола сказали, наверное, потом отрицательную роль в том плане, что успокоились немного. То есть не финны добавили, а мы, я думаю, на их темп опустились.

Настроение шикарное, праздничное. Турнир – большой праздник, плюс накануне Рождества – вдвойне.

Никлас Хеде, нападающий команды Финляндии:

Я в Минске второй раз и мне здесь очень нравится: еда отличная, город красивый, атмосфера позитивная – все прекрасно. Завтра мы будем бороться за награды, но все же это не так важно. Все мы приехали сюда просто хорошо провести время, насладиться игрой в хоккей и ощутить отличную атмосферу, что царит на ваших аренах. Но, конечно же, мы будем рады победить завтра.

Томи Райсанен, вратарь команды Финляндии:

Мы наслаждаемся участием в этом турнире. И это более важно, чем победы. Поэтому из-за проигрыша не расстраиваемся. Тем более, что россияне – очень сильная команда. Да и у нас есть шанс выиграть здесь бронзовые медали. Это будет тоже достойно.