Сборная Беларуси вышла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала победу над командой Японии со счетом 3:1 на чемпионате мира, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала победу над командой Японии со счетом 3:1 на чемпионате мира, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это вторая виктория дружины Николаса Альворадо. Наши ребята обыграли вице-чемпионов мира японцев и вышли в плей-офф мирового форума. В заключительном поединке группового этапа во вторник, 20 февраля, белорусы сыграют с дружиной Колумбии.