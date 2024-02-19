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Сборная Беларуси вышла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу

19 февраля 2024 13:06
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Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала победу над командой Японии со счетом 3:1 на чемпионате мира, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси вышла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу-1

Это вторая виктория дружины Николаса Альворадо. Наши ребята обыграли вице-чемпионов мира японцев и вышли в плей-офф мирового форума. В заключительном поединке группового этапа во вторник, 20 февраля, белорусы сыграют с дружиной Колумбии.

# Спортивные соревнования

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