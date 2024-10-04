Прямой эфир

Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила бельгийцев на чемпионате мира

04 октября 2024 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси по пляжному футболу с разгромной победы стартовала в квалификации чемпионата мира. В дебютном матче были повержены представители Бельгии. Наши парни уверенно вошли в противостояние, забив первый гол уже на второй минуте. Точку в красивой комбинации поставил Олег Гапон, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила бельгийцев на чемпионате мира-1

Но на этом подопечные Николаса Альварадо не остановились. В футболе на песке 1:0 – слишком шаткое преимущество. Поэтому до конца первого периода белорусы отправили в ворота соперника еще 2 мяча. После антракта ситуация не поменялась. Наши парни забивали на любой вкус.

В итоге сверхубедительная победа – 11:1. Самым результативным стал уже упомянутый Гапон. Он оформил покер. Дважды цель поразили Гордецкий и Бриштель. Следующий матч сборная сыграет в понедельник. Соперник – дружина Молдовы.

# Спорт Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко потерпела поражение в четвертьфинале турнира категории 1000 в Китае
04 октября 2024 15:12

Арина Соболенко потерпела поражение в четвертьфинале турнира категории 1000 в Китае

Хоккеисты минского «Динамо» поражением завершили домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ
04 октября 2024 13:00

Хоккеисты минского «Динамо» поражением завершили домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ

Илья Протас блестяще дебютировал за «Виндзор» в Юниорской хоккейной лиге Онтарио
04 октября 2024 12:59

Илья Протас блестяще дебютировал за «Виндзор» в Юниорской хоккейной лиге Онтарио