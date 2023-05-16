Сборная Беларуси по хоккею завершила свой Большой тур поражением команде «Россия 25»

Счет в дуэли открыли россияне на старте второго периода. Наши парни долго ждать ответа оппонентов не заставили и оперативно сравняли. Заключительный отрезок начался для нас неудачно – гости вновь вышли вперед. Но белорусы в очередной раз нивелировали отрыв. Все шло к овертайму, но за 65 секунд до сирены подопечные Романа Ротенберга все-таки забросили. Таким образом, в рамках турне в копилке нашей дружины 2 победы и 6 поражений.