Сборная Беларуси по хоккею завершила свой Большой тур поражением команде «Россия 25»

Сборная Беларуси по хоккею завершила свой Большой тур поражением. В восьмом заключительном матче наши парни уступили «России 25» – 2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси по хоккею завершила свой Большой тур поражением. В восьмом заключительном матче наши парни уступили «России 25» – 2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счет в дуэли открыли россияне на старте второго периода. Наши парни долго ждать ответа оппонентов не заставили и оперативно сравняли. Заключительный отрезок начался для нас неудачно – гости вновь вышли вперед. Но белорусы в очередной раз нивелировали отрыв. Все шло к овертайму, но за 65 секунд до сирены подопечные Романа Ротенберга все-таки забросили. Таким образом, в рамках турне в копилке нашей дружины 2 победы и 6 поражений.