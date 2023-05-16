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Сборная Беларуси по хоккею завершила свой Большой тур поражением команде «Россия 25»

16 мая 2023 20:12
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Сборная Беларуси по хоккею завершила свой Большой тур поражением. В восьмом заключительном матче наши парни уступили «России 25» – 2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сборная Беларуси по хоккею завершила свой Большой тур поражением команде «Россия 25»-1

Счет в дуэли открыли россияне на старте второго периода. Наши парни долго ждать ответа оппонентов не заставили и оперативно сравняли. Заключительный отрезок начался для нас неудачно – гости вновь вышли вперед. Но белорусы в очередной раз нивелировали отрыв. Все шло к овертайму, но за 65 секунд до сирены подопечные Романа Ротенберга все-таки забросили. Таким образом, в рамках турне в копилке нашей дружины 2 победы и 6 поражений.  

# Хоккей # Роман Ротенберг # Фотофакт

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