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В Минске при поддержке ПСК проходят финальные этапы соревнований по волейболу «Мяч над сеткой»

16 мая 2023 16:46
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Новости Беларуси. В Минске в эти дни при поддержке Президентского спортивного клуба проходят финальные этапы республиканских соревнований по волейболу «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В Минске при поддержке ПСК проходят финальные этапы соревнований по волейболу «Мяч над сеткой»-1

Уже три года подряд заключительный этап турнира принимает столица. Накануне завершился «Финал четырех» для младших возрастов, а сегодня, 16 мая, за главный трофей борются девочки и ребята 2008 года рождения, а также мальчики 2010 года. Победители определятся 18 мая.  

В Минске при поддержке ПСК проходят финальные этапы соревнований по волейболу «Мяч над сеткой»-4

Ян Соколовский, тренер команды ДЮСШ (г. Глубокое):  
Только сидя дома, результата не добьешься хорошего, а если есть перспективные, высокие парни, то однозначно нужно возить их. На этот турнир приехали точно за победой. Плюс, конечно, конкуренция большая, у нас вообще сложилась такая обстановка, что до последней игры было непонятно, кто выйдет в «Финал четырех». Поэтому были четыре сильнейшие команды, но будем бороться за высшие награды.  

В Минске при поддержке ПСК проходят финальные этапы соревнований по волейболу «Мяч над сеткой»-7

Анастасия Карнач, главный специалист по развитию детского спорта БФВ:  
В этом году хочется отметить очень неплохой уровень подготовки наших юных спортсменов. Все дети стараются, показывают хороший результат. В принципе, работа идет. И работа хорошая.  

# Волейбол # Анастасия Карнач # Фотофакт

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