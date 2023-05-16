В Минске при поддержке ПСК проходят финальные этапы соревнований по волейболу «Мяч над сеткой»

Новости Беларуси. В Минске в эти дни при поддержке Президентского спортивного клуба проходят финальные этапы республиканских соревнований по волейболу «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже три года подряд заключительный этап турнира принимает столица. Накануне завершился «Финал четырех» для младших возрастов, а сегодня, 16 мая, за главный трофей борются девочки и ребята 2008 года рождения, а также мальчики 2010 года. Победители определятся 18 мая.

Ян Соколовский, тренер команды ДЮСШ (г. Глубокое):

Только сидя дома, результата не добьешься хорошего, а если есть перспективные, высокие парни, то однозначно нужно возить их. На этот турнир приехали точно за победой. Плюс, конечно, конкуренция большая, у нас вообще сложилась такая обстановка, что до последней игры было непонятно, кто выйдет в «Финал четырех». Поэтому были четыре сильнейшие команды, но будем бороться за высшие награды.