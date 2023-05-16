Прямой эфир

«Я полностью верю в Беларусь!» Последний матч Большого тура по хоккею – эмоции фанатов

16 мая 2023 20:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси по хоккею проводит последний матч всего сезона. Привычного соперника – команду «Россия 25» – принимаем на «Чижовка-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне успех сопутствовал нашим парням. Получилось ли закрепить победный результат? 

Что сейчас происходит на «Чижовка-Арене», расскажет наш корреспондент Артем Шукалович.  

«Я полностью верю в Беларусь!» Последний матч Большого тура по хоккею – эмоции фанатов-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Праздник хоккея в столице продолжается. Сборная Беларуси проводит второй домашний матч, а поддерживают ее на трибунах родные зрители, которых сегодня заметно больше. Фанаты не жалеют своих эмоций и бурно реагируют на каждое действие спортсменов. А игроки взамен проводят скоростные атаки, демонстрируют высокое мастерство владения клюшкой и делают много бросков.  

«Я полностью верю в Беларусь!» Последний матч Большого тура по хоккею – эмоции фанатов-4

Не обходится и без удалений, что понятно: последняя игра, страсти кипят нешуточные. Стали мы свидетелями отмененной после видеоповтора шайбы, поэтому шайбы сегодня высоки как никогда. Вчера, напомню, в упорной борьбе команда Беларуси была сильнее, чем российская дружина. И сегодня нашим хоккеистам надо повторить успех, чтобы порадовать и самих себя, и любимых, родных фанатов. Все шансы на успешный исход матча у нас есть. Поделились с нами своим мнением касательно сегодняшней встречи и некоторые из многочисленных посетителей ледовой арены.  

«Я полностью верю в Беларусь!» Последний матч Большого тура по хоккею – эмоции фанатов-7

Естественно, пришел поддержать любимую команду. За Беларусь болеем всегда, ходим, давно не было такого матча на нашей «Чижовка-Арене», поэтому ждем жаркой игры. Подготовлены шапка, атрибуты все болельщика, и верим в победу нашей команды.  

«Я полностью верю в Беларусь!» Последний матч Большого тура по хоккею – эмоции фанатов-10

Тут 100 % выиграет Беларусь, даже думать не надо. Беларусь – очень хорошая команда, сплоченная, дружная. Главное, по правде, без травм, это самое опасное. Главное, чтобы без серьезных травм. А так, я полностью верю в Беларусь!  

«Я полностью верю в Беларусь!» Последний матч Большого тура по хоккею – эмоции фанатов-13

Я думаю. Что получится повторить результат, потому что минимальные изменения в составе, и команда очень хорошо подготовлена. Нам по силам победить Россию.  

Мы, конечно же, следим за ходом встречи и желаем сборной Беларуси успехов на льду.

Как сборная Беларуси завершила Большой тур? О развязке дуэли читайте здесь.  

# Хоккей # Артем Шукалович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александра Саснович успешно стартовала на теннисном турнире категории 125 в Париже
16 мая 2023 16:47

Александра Саснович успешно стартовала на теннисном турнире категории 125 в Париже

В Минске при поддержке ПСК проходят финальные этапы соревнований по волейболу «Мяч над сеткой»
16 мая 2023 16:46

В Минске при поддержке ПСК проходят финальные этапы соревнований по волейболу «Мяч над сеткой»

Главный тренер хоккейной дружины «Россия 25»: тяжёлый соперник, очень сильная команда – сборная Беларуси
16 мая 2023 16:32

Главный тренер хоккейной дружины «Россия 25»: тяжёлый соперник, очень сильная команда – сборная Беларуси