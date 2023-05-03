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Сборная Беларуси по хоккею вновь уступила команде «Россия 25» в товарищеском матче

03 мая 2023 20:59
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В рамках международной серии товарищеских матчей сборная Беларуси по хоккею вновь уступила команде России, составленной из игроков до 25 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сборная Беларуси по хоккею вновь уступила команде «Россия 25» в товарищеском матче-1

Итоговый счет – 6:2 в пользу оппонентов. Поединок складывался для наших парней неудачно со старта. Уже в первом периоде они пропустили трижды. Во второй 20-минутке белорусы все-таки распечатали ворота россиян, однако свои также не смогли уберечь. В заключительном отрезке коллективы еще по разу обменялись заброшенными шайбами. В составе нашей дружины отличились Роман Горбунов и Егор Игнатенко. Далее, а именно 5 и 6 мая, белорусы проведут матчи с Казахстаном и Россией на международном турнире в Астане.  

# Хоккей # Роман Горбунов # Егор Игнатенко # Фотофакт

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