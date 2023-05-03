Сборная Беларуси по хоккею вновь уступила команде «Россия 25» в товарищеском матче

Итоговый счет – 6:2 в пользу оппонентов. Поединок складывался для наших парней неудачно со старта. Уже в первом периоде они пропустили трижды. Во второй 20-минутке белорусы все-таки распечатали ворота россиян, однако свои также не смогли уберечь. В заключительном отрезке коллективы еще по разу обменялись заброшенными шайбами. В составе нашей дружины отличились Роман Горбунов и Егор Игнатенко. Далее, а именно 5 и 6 мая, белорусы проведут матчи с Казахстаном и Россией на международном турнире в Астане.