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Белорусские хоккеисты в 2018 году отправятся в Данию на чемпионат мира

15 мая 2017 19:57
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею сохранила место в элитном дивизионе чемпионата мира. Это стало понятно после сегодняшнего матча Италии и Дании. Скандинавы, которые теоретически могли занять последнее место в группе А, и при этом избежали бы вылета из-за того, что следующий чемпионат пройдет в их стране, добились в этом матче успеха – 2:0.

А значит, сильнейшую компанию покидают итальянцы и представители нашей группы словенцы.

А белорусские хоккеисты в следующем году отправятся в Данию на чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Чемпионат мира по хоккею

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