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Насколько популярен водно-моторный спорт в Беларуси и можно ли им заниматься детям?

15 мая 2017 08:07
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Совсем недавно на Цнянском водохранилище под Минском проходило Первенство Беларуси и Кубок Победы по водно-моторному спорту. Соревнования для представителей столицы и Минской области. За победу боролись юноши от 10 до 16 лет и взрослые.

О том, насколько популярен этот спорт в нашей стране, и можно ли им заниматься детям – поговорим с гостями программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Гости программы – представитель Белорусской федерации водно-моторного спорта – Владимир Жуковский и победитель Первенства Беларуси среди юниоров в классе GT-15  Данила Федорец.

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Даниил Федорец # Владимир Жуковский

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