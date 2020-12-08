Сборная Беларуси по футболу узнала состав своей группы по квалификации на ЧМ-2022

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу узнала состав своей группы по квалификации на чемпионат мира – 2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам жеребьевки в Цюрихе сборная Беларуси оказалась в группе Е вместе с командами Бельгии, Уэльса, Чехии и Эстонии. Первые матчи отбора запланированы на конец марта 2021 года.

Отметим, на чемпионат мира в Катар напрямую выйдет только победитель группы, обладатель второго места поборется за путевку на мундиаль в стыковых матчах.