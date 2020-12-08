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Сборная Беларуси по футболу узнала состав своей группы по квалификации на ЧМ-2022

08 декабря 2020 11:38
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу узнала состав своей группы по квалификации на чемпионат мира – 2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сборная Беларуси по футболу узнала состав своей группы по квалификации на ЧМ-2022-1

По итогам жеребьевки в Цюрихе сборная Беларуси оказалась в группе Е вместе с командами Бельгии, Уэльса, Чехии и Эстонии. Первые матчи отбора запланированы на конец марта 2021 года.  

Отметим, на чемпионат мира в Катар напрямую выйдет только победитель группы, обладатель второго места поборется за путевку на мундиаль в стыковых матчах.  

# Футбол # Фотофакт

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