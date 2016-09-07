Сборная Беларуси по футболу стартовала в квалификации к чемпионату мира-2018 с домашней ничьей с Францией

Новости Беларуси. Национальная футбольная сборная начала свои выступления в квалификации первенства мира-2018 с приятной неожиданности. Подопечные Александра Хацкевича отобрали очки у вице-чемпионов Европы – французов, завершив домашний поединок с ними вничью – 0:0.

Особенно непросто хозяевам поля пришлось во втором тайме, когда Гризманн и компания обрушили на белорусские ворота настоящий шквал атак. Но уверенная игра защитников и особенно голкипера Андрея Горбунова помогла нашей команде отстоять свои владения и завоевать первое очко в отборе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Денис Поляков, защитник сборной Беларуси по футболу:

Все-таки Франция – серебряный призер чемпионата Европы, очень мощная команда, со звездами. Поэтому, я думаю, очень достойная игра в нашем исполнении и достойный результат.

Иван Маевский, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

Во втором тайме был такой момент, когда немножко, вроде бы, подустали, психологически подсели, отошли назад, глубоко. В принципе, хорошо, что болельщики начали поддерживать, немножко погнали вперед. Плюс замены, ребята, которые вышли, помогли. Все хорошо.

В параллельных встречах нашей группы Швеция разошлась миром с Голландией, а Болгария в драматичном поединке дожала дерзкий Люксембург, который по ходу игры даже вел 2:1.