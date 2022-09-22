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Футбол. Солигорский «Шахтёр» остался без главного тренера

22 сентября 2022 13:34
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» остался без главного тренера. Пост покинул Сергей Ташуев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Солигорский «Шахтёр» остался без главного тренера-1

Контракт расторгнут по просьбе специалиста и на согласованных сторонами условиях в соответствии с регламентом ФИФА. Вместе с Сергем Абуезидовичем «Шахтер» покидают и его помощники – Вячеслав Молчанов и Андрей Дмитриев.

Напомним, Ташуев возглавил «горняков» в апреле 2022 года. Также этот наставник руководил клубом из Солигорска в 2018 году. Тренерский штаб, который будет готовить команду к предстоящим матчам, объявят в ближайшее время.

# Футбол Беларуси # Сергей Ташуев # Вячеслав Молчанов # Андрей Дмитриев # Фотофакт

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