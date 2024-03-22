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Сборная Беларуси по футболу проиграла дружине Черногории в спарринге

22 марта 2024 10:49
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Сборная Беларуси по футболу проиграла дружине Черногории в спарринге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Календарный год для подопечных Карлоса Алоса начался не лучшим образом. В первом тайме наши парни вынуждены были дважды начинать с центра поля. Больше цифры на табло не менялись – поражение, 0:2.

Сборная Беларуси по футболу проиграла дружине Черногории в спарринге-1

Евгений Яблонский, игрок национальной сборной Беларуси по футболу:
Моментами хорошо накрывали, моментами нет, но, думаю, мы создали хорошие моменты и при 1:0 могли сравнивать. Никто не знает, как бы сложилось дальше. Но в целом получили хороший опыт, пищу для размышлений и двигаемся дальше.

Теперь нашу дружину ожидает второй товарищеский матч. Дуэль с мальтийцами состоится 26 марта.

# Футбол # Евгений Яблонский

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