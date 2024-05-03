Футбол. Хет-трик Елизаветы Марчук принёс победу сборной Беларуси U16 в матче турнира развития УЕФА

Хет-трик в исполнении Елизаветы Марчук принес победу сборной Беларуси по футболу среди девушек до 16 лет в первом матче турнира развития УЕФА, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Марины Лис уверенно разобрались со сверстницами из Азербайджана – 3:1 Все три мяча в воротах соперниц побывали еще в первом тайме. Таким образом, белоруски возглавили группу. Следующий поединок хозяйки поля проведут в субботу, 4 мая, с турчанками.