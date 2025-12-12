Сборная Беларуси обыграла команду Казахстана на Кубке Первого канала

Подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с Казахстаном. В первом периоде наши парни обеспечили себе минимальное преимущество усилиями Романа Горбунова. Продуктивной для земляков выдалась вторая 20-минутка, они трижды поразили ворота своих визави. Интересно, что ко всем шайбам оказался причастен Иван Дроздов, он ассистировал Вадиму Морозу и Александру Скоренову, а также забросил и сам. Единственный раз соперники огорчили белорусского голкипера в заключительной трети, но уверенная виктория осталась за соотечественниками – 4:1.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею: Победа есть победа. Хорошая победа. Как я сказал, немножко суета была. Видно, давно мы не играли, времени все-таки не было нам подготовиться. Второй период решил исход. В третьем периоде хотелось немножко солидности, чтобы, знаете, так закончить игру. Где-то мы перестали работать, когда теряли шайбу. Вот, наверное, такой единственный минус.

Вадим Мороз, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Хорошая игра, немножко ранняя. Может, вначале чуть-чуть не проснулись, но уже ко второму периоду подраскочегарились, нормальная уже игра была.

13 декабря белорусы сыграют с командой «Россия 25». Наша сборная участвует в турнире в четвертый раз подряд. В 2022 году команда завоевала главный трофей, а в двух предыдущих сезонах была второй.