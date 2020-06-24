Савилов о возможном участии Казахстана в Кубке Салея: «Теоретически всё возможно»

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею начинается время предсезонных сборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столичная «Юность» уже вышла из отпуска, приступив к официальным тренировкам. В ближайшее время к действующему чемпиону страны присоединятся и другие команды экстралиги. Одним из этапов подготовки к новому сезону традиционно станет Кубок Салея. В нем сыграют 15 команд.

Геннадий Савилов о новых датах ЧМ-2021: с точки зрения спортивной составляющей никакого значения перенос не имеет Пока в список участников внесён Бобруйск, однако коллектив из Могилёвской области может отказаться от выступления. Также федерация хоккея Беларуси анонсировала возможное участие в турнире клуба из Казахстана.

Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:

Федерация хоккея Казахстана обратилась к нам с просьбой рассмотреть возможность участия одного клуба, еще не известно какого, в формате Кубка Салея. Мы приняли это к рассмотрению, теоретически все возможно, тем более мы говорили о возрождении ВЕХЛ как международного формата с участием белорусских клубов. Они обратились с просьбой, у них в стране невозможно в том режиме осуществлять спортивную подготовку к чемпионату.