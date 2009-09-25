Шварценеггер и Роберт де Ниро едут в Беларусь?

Чемпиона Европы по боксу Александр Устинов приехал из США в Беларусь. Дома он сразится за звание чемпиона мира.

Знаменитый боксёр-тяжеловес уже начал подготовку к судьбоносному итоговому поединку. Ради белорусских планов даже пришлось отказаться от другого крупного боя в Лос-Анджелесе, где соотечественник должен был встретиться на ринге с именитым американцем Седриком Босвеллом.

- Александр отказался от боя в Лос-Анджелесе и будет боксировать дома. Этот матч будет иметь эпохальное значение. Такого ещё индустрия белорусского спорта не знала, - рассказал вице-президент мировой федерации профессионального бокса Эдуард Дубовский.

- Это будет дебютный поединок для Беларуси: привлечено более 150 телевизионных каналов, приедут звёзды мирового масштаба. Чего скрывать? Арнольд Шварценеггер, Роберт де Ниро, - рассказал пресс-аташе Белорусского общественного объединения профессионального бокса Андрей Мищанчук.

Итоговый поединок за звание чемпиона мира по боксу пройдёт в белорусской столице в феврале. Имя соперника белорусского тяжеловеса пока неизвестно. Им может стать россиянин Николай Валуев, американец Седрик Босвелл или Эвандар Холлифилд. На матче также будут присутствовать братья Кличко.

Александр Устинов проведёт в Беларуси около пяти месяцев. Помимо многочисленных тренировок в плотном графике земляка несколько важных рейтинговых боёв. Ну а в борьбе за первенство мира Александр и его многочисленная группа поддержки рассчитывают только на победу. К слову, на родине уже появились желающие перенять его опыт.

- Это радость, что человек идёт к цели и её достигает. И одна из наших прямых целей - это стать чемпионом мира. Как сказал мой тренер: «Не давай судьям права решать за тебя. Зачем, чтобы кто-то третий решал?», - рассказал финалист чемпионата мира по боксу Александр Устинов.