Саснович завершила выступление в квалификации турнира WTA-1000 в Цинциннати

Александра Саснович завершила выступление в квалификации тысячника в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом круге белоруска, которая занимает 141-ю позицию в мировом рейтинге, встречалась с Эмилианой Аранго из Колумбии – она 97-я в планетарном топе. Соотечественница активно начала, уверенно переиграв оппонентку в первом сете – 6:3. Однако далее инициативу перехватила оппонентка – она оставила за собой две последующие партии с одинаковым счетом – 6:4. Саснович совершила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейкпоинта из 10.

Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко начнет свое выступление на турнире со второго раунда.