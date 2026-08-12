«Городничанка» одержала вторую победу на турнире Томаша Чатера

Второй матч и вторая виктория. «Городничанка» идет по 100-процентному графику на предсезонном турнире памяти экс-главного тренера женской сборной Беларуси по гандболу Томаша Чатера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представительницы города над Неманом 12 августа мерились силами с «Берестьем» и одержали уверенную викторию – 33:26. При этом после половины времени на табло значились равные цифры – 17:17. Но затем фаворитки заиграли более расковано, что и принесло плоды. В составе победительниц самыми результативными стали Дорошенко и Даньшина. Каждая поразила цель по 13 раз.

Накануне «Городничанка» уверенно разобралась со столичным СКА. Завтра, 13 августа, в расписании – поединок с «Гомелем». Хозяйки были сильнее минчанок – 29:26.