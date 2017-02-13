Александр Глеб может вернуться в российский футбольный клуб «Крылья Советов»

Новости Беларуси. Ветеран белорусского футбола Александр Глеб близок к тому, чтобы продолжить карьеру в российских «Крыльях Советов». Сегодня 35-летний полузащитник прошёл в самарском клубе медосмотр.

Руководство «Крыльев» подтверждает высокую вероятность облачения Глеба в футболку команды.

Предполагается, что контракт будет рассчитан до конца текущего чемпионата России.

Напомню, Самара — не чужой для Александра город. Прежде он выступал за «Крылья Советов» в 2012 году.

Тогда белорус выходил на поле в восьми поединках, однако забить ни разу не смог, сообщили в программе «СТВ-Спорт».