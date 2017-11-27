Самый непредсказуемый чемпионат Беларуси по футболу: как это было
Новости Беларуси. Самый непредсказуемый футбольный чемпионат страны за последние 10 лет завершен, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнирная интрига, как в лучших остросюжетных картинах, жила в буквальном смысле до последней минуты. О чуде в Городее, где местные скромные парни едва не сняли корону с многолетнего чемпиона, смотрите в сюжете.
Минские динамовцы, которые завершили свою игру в Витебске на несколько минут раньше, чем БАТЭ, и добились уверенной победы 4:1, следили за окончанием поединка в Городее в режиме онлайн. Их эмоции после судьбоносного гола Виталия Родионова в комментариях не нуждаются.
Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Ну играли бы не 6 минут, а еще 10-15 минут. Такой чемпионат у нас. А почему вы молчите про Гродно? Первый гол забивают с нарушением, бьют человека в челюсть. И тишина! Второй вообще рукой забивают. У одного была рука Бога, у второго рука Капского, получается.
Бронзовым призером первенства стал солигорский «Шахтер» – в последнем туре он уступил на выезде «Неману». «Динамо-Брест» дожало Гомель и обосновалось на четвертой позиции. А вот мозырская «Славия» следом за «Нафтаном» покидает высшую лигу: 26 ноября клуб с Полесья проиграл «Торпедо-Белаз».