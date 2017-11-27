Самый непредсказуемый чемпионат Беларуси по футболу: как это было

Новости Беларуси. Самый непредсказуемый футбольный чемпионат страны за последние 10 лет завершен, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнирная интрига, как в лучших остросюжетных картинах, жила в буквальном смысле до последней минуты. О чуде в Городее, где местные скромные парни едва не сняли корону с многолетнего чемпиона, смотрите в сюжете.

Минские динамовцы, которые завершили свою игру в Витебске на несколько минут раньше, чем БАТЭ, и добились уверенной победы 4:1, следили за окончанием поединка в Городее в режиме онлайн. Их эмоции после судьбоносного гола Виталия Родионова в комментариях не нуждаются.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Ну играли бы не 6 минут, а еще 10-15 минут. Такой чемпионат у нас. А почему вы молчите про Гродно? Первый гол забивают с нарушением, бьют человека в челюсть. И тишина! Второй вообще рукой забивают. У одного была рука Бога, у второго рука Капского, получается.