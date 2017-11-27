Кубок мира. Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету в Эстерсунде, команда Беларуси – на 11 месте

Новости Швеции. В шведском Эстерсунде стартовал новый биатлонный сезон, вчера там начался первый этап Кубка мира.

В супермиксте быстрее всех к финишу пришел австрийский дуэт Лизы Хаузер и Симона Эдера. Второе место у немцев, третье – у команды Казахстана.

Белорусы в составе Ирины Кривко и Антона Смольского пришли к финишу одиннадцатыми.

В смешанной эстафете квартет Скардино, Домрачева, Бочарников, Чепелин стал также 11-ой,

отстав от победителей, команды Норвегии, на 2 минуты, 40 секунд.

«Очень жалко, могли бы побороться за высокие места». Такое мнение после эстафеты высказал Сергей Бочарников. Его слова приводит пресс-служба Белорусской федерации биатлона.



Сергей Бочарников:

Из-за того, что скорость была достаточно высокой, оказался не готов стрелять, поэтому получился один штрафной круг. Это мои ошибки. Очень жалко, могли бы побороться за высокие места. Отработать подобные моменты можно только на соревнованиях. Потому что на тренировках работа одна, а здесь и соперники, и скорости, и трибуны. Возможно, сегодня все получилось так из-за того, что это первый старт. Все мы люди, и я не исключение.

Это биатлон – непредсказуемый вид спорта, в котором можно ждать чего угодно.