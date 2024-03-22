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Самбистка Полина Грамотнева завоевала серебряную награду на турнире в Москве

22 марта 2024 19:49
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В Москве стартовал традиционный международный турнир – «Кубок Основоположников самбо». Всего в соревнованиях принимают участие 250 спортсменов из 13 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 22 марта были разыграны 10 комплектов наград – по три в женском и мужском и четыре в боевом самбо.

Самбистка Полина Грамотнева завоевала серебряную награду на турнире в Москве-1

Отметим, Беларусь на кубковом старте представляет резервная дружина. Основной состав проходит подготовку к чемпионату Европы и Играм БРИКС. Первую медаль для белорусской команды на соревнованиях в Москве завоевала Полина Грамотнева. В финале в весовой категории до 80 килограммов наша спортсменка потерпела поражение от россиянки Яны Козыревой. Таким образом, Грамотнева стала обладательницей серебряной награды.

# Спортивные соревнования # Полина Грамотнева

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