Самбистка Полина Грамотнева завоевала серебряную награду на турнире в Москве

В Москве стартовал традиционный международный турнир – «Кубок Основоположников самбо». Всего в соревнованиях принимают участие 250 спортсменов из 13 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 22 марта были разыграны 10 комплектов наград – по три в женском и мужском и четыре в боевом самбо.