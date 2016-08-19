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С оркестром и плакатами: как встречали призёров Олимпиады в Минске

19 августа 2016 10:26
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Новости Беларуси. Тем временем ценный для нас олимпийский груз продолжает возвращаться в Беларусь. 18 августа в Национальном аэропорту встречали сразу трёх медалистов главного старта четырёхлетия.

На родину вернулись Дарья Наумова и Вадим Стрельцов, ставшие серебряными призерами, а также Джавид Гамзатов, выигравший бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дарья Наумова, серебряный призёр Олимпийских игр по тяжёлой атлетике:
Всё больше и больше эмоций прибавляется, особенно что приехала в родную Беларусь. Я очень рада. Последние дни ждала этого: приехать домой, увидеться с семьёй. Спасибо всем!

Вадим Стрельцов, серебряный призёр Олимпийских игр по тяжёлой атлетике:
Я свою серебряную победу посвящаю всем белорусам. Рад, что всё так сложилось.

Джавид Гамзатов, бронзовый призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе:
Впечатления очень приятные, спасибо, что так красиво и так хорошо встречают. Не передать словами просто. Золото можно было, да… немного не хватило, немного. Небольшая ошибка судейская, и всё получилось так.

# Дарья Наумова # Вадим Стрельцов # Джавид Гамзатов # Олимпиада 2016

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