С оркестром и плакатами: как встречали призёров Олимпиады в Минске

Новости Беларуси. Тем временем ценный для нас олимпийский груз продолжает возвращаться в Беларусь. 18 августа в Национальном аэропорту встречали сразу трёх медалистов главного старта четырёхлетия.

На родину вернулись Дарья Наумова и Вадим Стрельцов, ставшие серебряными призерами, а также Джавид Гамзатов, выигравший бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дарья Наумова, серебряный призёр Олимпийских игр по тяжёлой атлетике:

Всё больше и больше эмоций прибавляется, особенно что приехала в родную Беларусь. Я очень рада. Последние дни ждала этого: приехать домой, увидеться с семьёй. Спасибо всем!

Вадим Стрельцов, серебряный призёр Олимпийских игр по тяжёлой атлетике:

Я свою серебряную победу посвящаю всем белорусам. Рад, что всё так сложилось.

Джавид Гамзатов, бронзовый призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе:

Впечатления очень приятные, спасибо, что так красиво и так хорошо встречают. Не передать словами просто. Золото можно было, да… немного не хватило, немного. Небольшая ошибка судейская, и всё получилось так.