С оркестром и плакатами: как встречали призёров Олимпиады в Минске

Новости Беларуси. Тем временем ценный для нас олимпийский груз продолжает возвращаться в Беларусь. 18 августа в Национальном аэропорту встречали сразу трёх медалистов главного старта четырёхлетия.
На родину вернулись Дарья Наумова и Вадим Стрельцов, ставшие серебряными призерами, а также Джавид Гамзатов, выигравший бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дарья Наумова, серебряный призёр Олимпийских игр по тяжёлой атлетике:
Всё больше и больше эмоций прибавляется, особенно что приехала в родную Беларусь. Я очень рада. Последние дни ждала этого: приехать домой, увидеться с семьёй. Спасибо всем!
Вадим Стрельцов, серебряный призёр Олимпийских игр по тяжёлой атлетике:
Я свою серебряную победу посвящаю всем белорусам. Рад, что всё так сложилось.
Джавид Гамзатов, бронзовый призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе:
Впечатления очень приятные, спасибо, что так красиво и так хорошо встречают. Не передать словами просто. Золото можно было, да… немного не хватило, немного. Небольшая ошибка судейская, и всё получилось так.