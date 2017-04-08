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С каждым годом финал все сложнее: прошел первый матч 10 турнира среди любителей хоккея

08 апреля 2017 14:03
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Новости Беларуси. 5:3 – команда Президента выиграла первый финальный матч 10 турнира среди любителей хоккея. Игра получилась по-настоящему зрелищной. Баталии по традиции развернулись на льду «Чижовка-арены». С самых первых минут стало понятно, что лидерство не собирается отдавать ни одна из команд. Счет открыла ледовая дружина Президента.

Первую шайбу на 3 минуте в ворота соперника забросил Сергей Шитковский.

Буквально через две минуты нападающий команды Минской области Александр Бабак сравнял счет. Ничья держалась практически до конца первого периода. Лишь на последних минутах с передачи Александра Лукашенко команда Президента забила шайбу и к концу первого периода взяла лидерство в свои руки. Настоящий накал борьбы отмечают и сами игроки.

С каждым годом финал все сложнее: прошел первый матч 10 турнира среди любителей хоккея-1

Геннадий Савилов, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
С каждым годом финал все сложнее и сложнее. Уже нет той составляющей чисто любительского хоккея. Есть базовые профессиональные хоккейные навыки. Поэтому тяжело будет играть и дальше, и завтра.

Дмитрий Дудик, нападающий хоккейной команды Минской области:
Во-первых, присутствует волнение, у многих, как, например, у меня, давно не было таких эмоций, давно не было игр вообще, финальных тем более.

Болельщики:
Я с пяти лет на коньках, и папа меня учил играть в хоккей.

С каждым годом финал все сложнее: прошел первый матч 10 турнира среди любителей хоккея-4

Я хожу на хоккей часто, смотрю на папу. Он играет в «Минской области».

Хоккей – это жизнь, это удовольствие, это борьба. Это – наслаждение.

Десятые республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд и на этот раз собрали огромное число болельщиков.

Не удивительно: на льду – два лидера турнирной таблицы.

Разделяют фанатов разве что выбранные хоккейные фавориты, но вот искренняя поддержка и накал эмоций – общие для всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Геннадий Савилов # Дмитрий Дудик

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