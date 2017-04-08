С каждым годом финал все сложнее: прошел первый матч 10 турнира среди любителей хоккея

Новости Беларуси. 5:3 – команда Президента выиграла первый финальный матч 10 турнира среди любителей хоккея. Игра получилась по-настоящему зрелищной. Баталии по традиции развернулись на льду «Чижовка-арены». С самых первых минут стало понятно, что лидерство не собирается отдавать ни одна из команд. Счет открыла ледовая дружина Президента. Первую шайбу на 3 минуте в ворота соперника забросил Сергей Шитковский. Буквально через две минуты нападающий команды Минской области Александр Бабак сравнял счет. Ничья держалась практически до конца первого периода. Лишь на последних минутах с передачи Александра Лукашенко команда Президента забила шайбу и к концу первого периода взяла лидерство в свои руки. Настоящий накал борьбы отмечают и сами игроки.

Геннадий Савилов, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

С каждым годом финал все сложнее и сложнее. Уже нет той составляющей чисто любительского хоккея. Есть базовые профессиональные хоккейные навыки. Поэтому тяжело будет играть и дальше, и завтра.

Дмитрий Дудик, нападающий хоккейной команды Минской области:

Во-первых, присутствует волнение, у многих, как, например, у меня, давно не было таких эмоций, давно не было игр вообще, финальных тем более. Болельщики:

Я с пяти лет на коньках, и папа меня учил играть в хоккей.