Центр подготовки спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским играм может появится в Минске

Новости Беларуси. И последнее. На Минщине может появиться Областной центр подготовки спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.

Такое предложение прозвучало во время благотворительного праздника накануне дня инвалидов,

которое прошло в агрогородке Михановичи Минского района.

Здесь располагается отделение дневного пребывания для инвалидов – по числу второе в Пристоличье. Отделение существует недавно,

но уже благодаря ему многие люди с ограниченными возможностями смогли раскрыть свои таланты.

Сегодня отделение посещают почти три десятка человек, которые ежедневно на своем примере доказывают – все возможно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.