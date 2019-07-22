«В Беларуси борьба есть». Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку

Новости Беларуси. Белорусский борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку. В весовой категории до 55 кг он уверенно провел несколько предварительных поединков, в которых был сильнее россиянина Данилы Григорьева и немца Аарона Беллшайдта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинале Глебу сопротивление попытался оказаться румын Богдан Поп, но пропустил несколько накатов и вынужден был уступить место в финале белорусу. В решающей схватке Макаренко был сильнее Ромео Беридзе из Грузии.