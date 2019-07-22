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«В Беларуси борьба есть». Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку

22 июля 2019 14:48
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Новости Беларуси. Белорусский борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку. В весовой категории до 55 кг он уверенно провел несколько предварительных поединков, в которых был сильнее россиянина Данилы Григорьева и немца Аарона Беллшайдта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«В Беларуси борьба есть». Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку-1

В полуфинале Глебу сопротивление попытался оказаться румын Богдан Поп, но пропустил несколько накатов и вынужден был уступить место в финале белорусу. В решающей схватке Макаренко был сильнее Ромео Беридзе из Грузии.

«В Беларуси борьба есть». Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку-4

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
Приятно, что есть у нас достойная смена. Есть совсем молодые ребята, которые могут бороться, показывать хорошую борьбу. В Беларуси борьба есть, будет – вот это радует.

«В Беларуси борьба есть». Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку-7

# Греко-римская борьба # Глеб Макаренко # Владимир Копытов # Фотофакт

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