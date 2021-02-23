КХЛ. Минское «Динамо» уступило хабаровскому «Амуру» в домашнем матче

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело заключительный домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ. На Минск-Арене гостил хабаровский «Амур», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 февраля зубры досрочно гарантировали себе место в восьмерке сильнейших команд Запада благодаря поражению «Витязя».

Минчане вышли в плей-офф КХЛ в пятый раз в истории и впервые за четыре года.

Прямо сейчас «динамовцы» идут в конференции шестыми, но за два оставшихся матча могут изменить свое положение в таблице.