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КХЛ. Минское «Динамо» уступило хабаровскому «Амуру» в домашнем матче

23 февраля 2021 20:40
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело заключительный домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ. На Минск-Арене гостил хабаровский «Амур», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 февраля зубры досрочно гарантировали себе место в восьмерке сильнейших команд Запада благодаря поражению «Витязя».

Минчане вышли в плей-офф КХЛ в пятый раз в истории и впервые за четыре года.

Прямо сейчас «динамовцы» идут в конференции шестыми, но за два оставшихся матча могут изменить свое положение в таблице.

КХЛ. Минское «Динамо» уступило хабаровскому «Амуру» в домашнем матче-1

Хабаровчане шансы на плей-офф уже потеряли, однако отсутствие турнирной мотивации на настрое «тигров» никак не сказалось. Хоккеисты с Дальнего Востока увезли из Минска два очка.

Следующий поединок «зубры» проведут 25 февраля в Латвии против рижских одноклубников.

# Хоккей # Фотофакт

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